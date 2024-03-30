Камалия показала свою маму и публично обратилась к ней

Артистка трогательно поздравила самого родного человека с праздником.
Украинская певица Камалия рассказала о празднике в семье.
Сегодня 30 марта, мама певицы Инна празднует день рождения. По этому случаю Камалия у себя в Instagram запостила нежное фото с мамой-красавицей. На изображении звезда предстает в объятиях родного человека. Также Камалия адресовала маме теплые поздравительные слова и выразила благодарность:
"Мамочка, с Днем рождения тебя! Сегодня я хочу сказать тебе спасибо за все. Ты всегда была для меня опорой и наставником. Ты научила меня ценить простые радости жизни и всегда идти вперед, несмотря ни на что. Желаю тебе сегодня улыбок, радости и чтобы твое сердце было наполнено любовью и теплотой. Пусть каждый день приносит тебе только хорошее настроение и позитив. Люблю тебя и обнимаю нежно!", - восхитила подписью кадра певица.
В комментариях под праздничной публикацией поклонники Камалии также присоединились к поздравлениям ее мамы:
- Поздравляю, многии лета мамочке-красавице! Крепкого здоровья! Мира в душе и мирного неба
- Присоединяюсь к поздравлениям! Имею честь быть знакомой с Инной! Невероятной силы и энергии дама. C Днем рождения! Будьте счастливы
- Поздравляю тебя с именинницей! Желаю Инне Петровне крепкого здоровья, женского счастья и всего наилучшего!
Напомним, недавно Камалия показала своих 10-летних дочерей-близнецов и удивила, как быстро они повзрослели.
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