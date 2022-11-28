Ксенія Мішина заінтригувала новими романтичними стосунками

Акторка натякнула, що більше не самотня.

Українська акторка Ксенія Мішина натякнула, що більше не самотня і зустрічається із загадковим чоловіком.

Зокрема, знаменитість у фотоблогу опублікувала, який сніданок вона зробила. На фото були зображені млинці із сиром. Цікаво те, як зірка підписала знімок. Ксенія зазначила, що сніданок вона приготувала для "своїх хлопців".

"А ще налиснички з сиром зранку для моїх хлопців", - зазначила акторка.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Утім, Ксенія Мішина раніше мешкала удвох із сином Платоном. Цілком ймовірно, що знаменитість натякнула, що нарешті віднайшла своє щастя та навіть вже з'їхалась із загадковим бойфрендом.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина неодноразово ділилася, що у неї з'явився таємничий шанувальник. Зокрема, він влаштовував романтичні сюрпризи акторці, дарував милі подарунки та навіть організував казкове побачення.

Мішина тоді ділилася, як минула їхня зустріч з чоловіком, утім вона вирішила тримати його особистість у таємниці.

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