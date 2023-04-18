Мадонна провела вечір з названими дітьми в компанії 29-річного бойфренда

Американська співачка Мадонна провела час з близькими напередодні свого від'їзду до Мексики у ювілейний гастрольний тур.

Підтримати зірку напередодні подорожі прийшли четверо її названих дітей - Девід Банда, Чифундо, Естер та Стелла, а також молодий бойфренд, 29-річний Джош Поппер. Кадрами з родиною та молодшим на 35 років обранцем Мадонна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Співачка опублікувала ролик, на якому показала спільну світлину з дітьми та бойфрендом, а також їхні веселі посиденьки за вечерею.

Схоже, що діти 64-річної Мадонни змогли порозумітися з її новим обранцем. Тим паче, що сини співачки Девід Банда та Рокко добре знайомі з Джошем, адже він їхній тренер з боксу.

Нагадаємо, що про роман зірки з 29-річним боксером стало відомо у березні 2023 року. Виконавиця не стала довго приховувати стосунки та поділилася спільним фото зі своїм обранцем в Мережі.

Читайте також: