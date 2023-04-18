Мадонна провела вечер с приемными детьми в компании 29-летнего бойфренда

Американская певица Мадонна провела время с близкими в канун своего отъезда в Мексику в юбилейный гастрольный тур.

Поддержать звезду в канун путешествия пришли четверо ее приемных детей — Дэвид Банда, Чифундо, Эстер и Стелла, а также молодой бойфренд, 29-летний Джош Поппер. Кадрамы с семьей и младшим на 35 лет избранником Мадонна поделилась на своей странице в Instagram.

Певица опубликовала ролик, на котором показала общую фотографию с детьми и бойфрендом, а также их веселые посиделки за ужином.

Похоже, что дети 64-летней Мадонны смогли найти общий язык с ее новым избранником. Тем более что сыновья певицы Дэвид Банда и Рокко хорошо знакомы с Джошем, ведь он их тренер по боксу.

Напомним, что о романе звезды с 29-летним боксером стало известно в марте 2023 года. Исполнительница не стала долго скрывать отношения и поделилась общим фото со своим избранником в Сети.

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