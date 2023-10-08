Макс Барських на "Голосі країни" довів до мурах чуттєвим виконанням хіта "Зорепад"

Щойно на телеканалі "1+1 Україна" розпочався другий випуск "вокальних батлів", де тренери оберуть півфіналістів, які боротимуться за перемогу у проєкті "Голос країни-13".

Першою на сцену вийде команда наставниці Наді Дорофєєвої. Однак, перед виступом учасників "Голосу країни", своїм чуттєвим номером здивував співак Макс Барських, який став радником тренерки.

Макс Барських / Фото: скриншот з відео

"У мого зіркового радника понад три мільярди прослуховувань його пісень. Але головне те, що він підкорив мільйони сердець українців та європейців. Сьогодні ця людина вийде на цю сцену і заспіває свою пісню з нового українськомовного альбому "Зорепад". Тож зустрічайте на цій сцені Макса Барських", - представила свого радника Надя Дорофєєва.

Музикант заспівав на сцені "Голосу країни" свій хіт "Зорепад". Барських потужно відкрив шостий епізод шоу та довів чуттєвим виступом до мурах. Тим часом Надя Дорофєєва зазначила, що неабияк тішиться, що співак нарешті наживо послухає, як співають учасники "Голосу країни".

Макс Барських і Надя Дорофєєва / Фото: скриншот з відео

"Нарешті Макс Барських на "Голосі країни". Нарешті ти прийшов. На тебе дуже сильно чекали. Я так мріяла, щоб ти побачив це не по телевізору, а наживо. Ти просто зараз будеш шокований. Я на це сподіваюся", - зазначила Надя Дорофєєва.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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