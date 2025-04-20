Максим Галкін заговорив чистою українською і зробив важливу заяву

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

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Російський гуморист Максим Галкін неочікувано заговорив чистою українською мовою і зробив важливу заяву.

Так, шоумен цьогоріч по-особливому привітав із Великоднем. Зокрема, у своєму Instagram комік опублікував вітальний ролик. Спочатку він російською привітав християн із великим церковним святом. Після цього шоумен неочікувано заговорив чистою українською мовою. Максим Галкін привітав вірян із Великоднем. Гуморист побажав найголовнішого – миру, спокою, процвітання, щастя, умиротворення та багато чого іншого.

"Вітаю всіх християн зі світлим Великоднем! Зі святом життя, його перемоги над смертю. Своєю жертвою Ісус викупив гріхи всіх християн і тих, хто житиме після нього. Великдень – нагадування людям про милосердя Бога, його любов і прощення. Бажаю світлої радості, щирого кохання, міцної віри, миру, спокою, процвітання. Нехай душа сповнюється тихим щастям, теплими почуттями, світлими помислами та любов'ю. Нехай цей день принесе спокій, умиротворення та гармонію. Христос Воскрес!" – промовив шоумен.

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Підписники Максима Галкіна, серед яких чимало українців, були приємно здивовані. Користувачі подякували гумористу за антивоєнну позицію, а також побажали йому та його родині світлого Великодня.

Дякуємо вам, Максиме, за вашу підтримку України і ваше чудове привітання українською мовою!

Яка чиста й красива українська! Ще й така довга промова! Просто в захваті! Дякуємо вам за підтримку!

Максиме, дякую вам та вашій родині за підтримку! За вашу співучу українську мову! Ви неймовірна людина! Нехай у вас все буде добре, в родині буде щастя та благополуччя!

Нагадаємо, українські знаменитості теж активно вітають із Великоднем. Зірки також показали вже, як святили паски.