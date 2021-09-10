"Маскарад" на 1+1: відомий новий герой загадкового шоу

Ним став могутній Пірат.

Вже 18 вересня о 20:20 на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра другого сезону найзагадковішого шоу країни під назвою "Маскарад", в якому зіркові команди змагаються за перемогу, а зірки спорту, шоубізнесу, кіно і телебачення у фантастичних образах демонструють глядачам різноманітні таланти.

Сьогодні в рамках медійного квесту, який запустив канал 1+1, став відомий ще один герой нового сезону шоу. Ним виявився могутній Пірат.

могутній Пірат / пресслужба каналу "1+1"

За легендою шоу, Пірат - це бувалий моряк, який багато років провів на кораблі, подорожуючи світом. Життя зробило його брутальним чоловіком, але в глибині серця все ж таки залишились любов та романтика.

Костюм Пірата складається з бордового плаща, прикрашеного золотими візерунками, та оксамитового темно-зеленого жилета. Замість руки у Пірата величезний корабельний крюк, прикрашений понад 2000 страз, а обличчя героя ховається за золотистим черепом. Замість очей у Пірата два великі серця.

Голову персонажа оздоблює великий піратський капелюх.

Хто саме ховається в пухнастому герої, глядачі та зіркові команди зможуть відгадувати під час ефірів нового сезону "Маскараду".

Наступного персонажа можна буде побачити 17 вересня у соцмережах телеканалу "1+1".

Нагадаємо, що "Маскарад" - це адаптація румунського формату "Mysteries in the spotlight". Ведучим другого сезону шоу став Тімур Мірошниченко.

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