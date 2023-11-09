Меган Фокс коротко підстриглася та пофарбувала волосся в яскравий колір

На такі зміни знаменитість наважилася на честь виходу власної збірки поезій "Pretty Boys Are Poisonous".

Американська акторка Меган Фокс приголомшила кардинальною зміною іміджу.

У своєму Instagram артистка опублікувала фото, на яких постала з новою зачіскою. Меган позбулася довгого волосся. Тепер акторка має коротку стрижку "каре".

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

На цьому зміни не закінчилися. Меган Фокс більше не брюнетка, вона пофарбувала волосся в яскравий червоний колір.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Щоправда, чимало фанів переконані, що насправді акторка позувала перед камерою, одягнувши якісну перуку. Однак були й ті, хто повірив у перевтілення, адже на знімках видно темні корені волосся, які за лінією росту пофарбовані у червоний колір.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Зазначимо, на такі зміни Меган Фокс наважилася на честь виходу її збірки поезій "Pretty Boys Are Poisonous". У книзі знаменитість поділилася особистими переживаннями. Зокрема, Меган Фокс зізналась, що пережила викидень. В артистки могла б народитися дівчинка.

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