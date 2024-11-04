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Міла Нітіч виходить заміж за молодшого на шість років коханого

Міла Нітіч виходить заміж за молодшого на шість років коханого

Міла Нітіч / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Артистка зізналась, що не лише вже не самотня, а й заручена.

Українська співачка Міла Нітіч розповіла про кардинальні зміни в особистому житті.

Виконавиця зізналась, що наразі не самотня. Близько двох місяців тому артистка закрутила роман з молодшим на шість років коханим. Міла Нітіч говорить, що її обранець не публічна людина і не пов'язана з музикою. Коханий знаменитості наразі відкриває свій бізнес у харчовій промисловості.

"Стосунки почалися нещодавно, буквально декілька місяців тому. Маю надію, що це буде надовго. Ми живемо разом. У нас різниця у віці в шість років, він молодший. Наразі він займається відкриттям свого власного бізнесу, що пов'язаний із харчовою промисловістю. Він взагалі не з музичної сфери", - поділилася артистка в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Міла Нітіч / © instagram.com/mila_nitich_official
Міла Нітіч / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Та на цьому сюрпризи не закінчилися. Виявляється, що коханий освідчився Нітіч, а вона ж відповіла згодою. Однак йти під вінець зірка не квапиться. Співачка говорить, що мріє відгуляти весілля, однак вже після перемоги України у війні.

"Він освідчився мені. Я сказала так, звісно. Я зараз заручена і далі буде. Про весілля я ще не думала. Наразі я не хочу квапитися. Я обов'язково продумаю це до найдрібніших деталей. Я, звісно, хотіла б бути в розкішній сукні. Я хотіла б, щоб це було весело, в колі найближчих друзів. Але я розумію, що зараз немає того настрою. Хочеться відсвяткувати після перемоги", - додала артистка.

Міла Нітіч / © instagram.com/mila_nitich_official
Міла Нітіч / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Нагадаємо, нещодавно канадійська акторка Ніна Добрев оголосила, що виходить заміж. Зірка серіалу "Щоденники вампіра" також показала, як коханий освідчився їй.

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