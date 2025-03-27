MONATIK розсекретив ім’я тримісячного сина та чи планує стати батьком учетверте

MONATIK

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Український співак MONATIK, який нещодавно їздив на схід України, нарешті розсекретив ім’я третього сина.

У грудні виконавець став багатодітним батьком. Дружина Ірина народила йому третього сина. Наразі хлопчику вже три місяці. Утім, ані артист, ані його дружина не квапилися розсекречувати ім’я малюка. Та нарешті Дмитро Монатік припинив це приховувати. На проєкті “По хатах” артист зізнався, що вони з дружиною назвали третього синочка Леоном.

“Ми назвали його Леоном. Ми його називаємо Льова, Лев, але записали Леон. Ми запитували у старших, а як вам таке ім’я, а як таке. У мене ж дружина “левиця”, вона дуже пишається, що вона за знаком Зодіаку Лев. А я так думаю, а чого б нам малого Леоном не назвати”, — ділиться виконавець.

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MONATIK із дружиною та синами / © instagram.com/monatik_official

Також MONATIK відповів, чи планує стати батьком учетверте. Співак ділиться, що його дружина запевняє, що на третій дитині хоче зупинитися. Сам Дмитро не зарікається. Артист говорить, якщо життя складеться так, що в них з коханою ще народяться діти, то він буде неабияк щасливий цьому.

“Дружина каже, що більше не зможе. Але я абсолютно ні про що не зарікаюся. Я сподіваюся, що це цікаве життя, тому особисто я тільки за”, — говорить артист.

Нагадаємо, нещодавно MONATIK потішив неочікуваною дуетною новинкою. Артист у співпраці зі співачкою Jerry Heil випустив емоційний трек, який отримав назву “Вимолив”.