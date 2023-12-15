Надія Матвєєва різко відповіла хейтерам після її появи на мітингу під КМДА

Українська ведуча й волонтер Надія Матвєєва біля КМДА висловила свою думку щодо змін у бюджеті Києва на 2024 рік та зіштовхнулася з проявом хейту у соцмережах.

Вчора, 14 грудня, знаменитість прийшла до стін КМДА з нагоди прийняття міською владою бюджету на 2024 рік. Надія разом з рештою свідомих українців вийшли на мітинг з пропозиціями задля створення "розумного бюджету для міста". Ведуча спочатку рішуче подалася до сесійної зали, щоб виступити перед мером і депутатами. Втім, її не пропустили. Це не зупинило Матвєєву, тому вона взялася за мікрофон і вийшла виступити перед громадою. Серед її вимог – "замість забудови ландшафтної зони на Оболоні та дороги через парк Осокорки – гроші на інклюзивність". Свою ромову Надія записала та запостила у Instagram.

Безліч прихильників підтримало думку Надії. Однак знайшлися й ті, хто почав засуджувати ведучу. У коментарях під її дописом розгорнулася дискусія, мовляв, чому вона раніше не виходила на мітинги поблизу інших установ. Ба більше, деякі починали публічно принижувати знаменитість. Матвєєва вирішила записати відео, у якому відповіла всім хейтерам одразу.

Надія Матвєєва вийшла на мітинг і натрапила на хейт

"Це для тих, хто під моїми відео зауважує, що я не те зробила, не туди пішла, про те забула, не сказала, не тих підтримала… Пропоную вам відчепитися. Я вас не тримаю. Я вас відпускаю. У мене є свої почуття, досвід, бажання, розуміння. Виходячи з цього я щось роблю. І якщо у вас є свої емоції й досвід, уявіть собі ви можете з цим щось зробити, а не тільки п*здякати у коментарях під моїми відео", - наголосила телеведуча.

Нагадаємо, раніше Надія Матвєєва показала ніжне фото з коханим, молодшим на 20 років. Шанувальники дорікнули знаменитості за його вік. Втім, ведуча не стала вкотре терпіти такі коментарі й майстерно відповіла.

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