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Настя Каменських у бікіні показала апетитні сідниці та груди

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Настя Каменських у бікіні показала апетитні сідниці та груди

Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

Артистка поділилася фото з Туреччини.

Відома співачка Настя Каменських втекла із холодного Києва до сонячної Туреччини на гастролі.

Перед концертом артистка навіть встигла позасмагати та зробити декілька пікантних кадрів. Так, на фото, якими знаменитість поділилася у своєму Instagram, зірка позувала на території готелю у рожевому бікіні. Знаменитість млосно позувала, хизуючись апетитними сідничками.

Настя Каменських у бікіні / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменських у бікіні / instagram.com/kamenskux

Також NK засвітила пишний бюст.

Настя Каменських у бікіні / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменських у бікіні / instagram.com/kamenskux

Фоловери не пройшли повз гарячих фото знаменитості. У коментарях юзери написали, що в артистки розкішне тіло.

  • Розкішна
  • Красуня
  • Прекрасна Анастасія
  • Як у Кім

Нагадаємо, раніше Настя Каменських зізналася, що набрала зайву вагу після смерті батька. Артистка поділилася, що заїдала горе.

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