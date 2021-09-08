Настя Каменських у бікіні показала апетитні сідниці та груди

Артистка поділилася фото з Туреччини.
Відома співачка Настя Каменських втекла із холодного Києва до сонячної Туреччини на гастролі.
Перед концертом артистка навіть встигла позасмагати та зробити декілька пікантних кадрів. Так, на фото, якими знаменитість поділилася у своєму Instagram, зірка позувала на території готелю у рожевому бікіні. Знаменитість млосно позувала, хизуючись апетитними сідничками.
Також NK засвітила пишний бюст.
Фоловери не пройшли повз гарячих фото знаменитості. У коментарях юзери написали, що в артистки розкішне тіло.
- Розкішна
- Красуня
- Прекрасна Анастасія
- Як у Кім
Нагадаємо, раніше Настя Каменських зізналася, що набрала зайву вагу після смерті батька. Артистка поділилася, що заїдала горе.