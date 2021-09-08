Настя Каменских в бикини показала аппетитные ягодицы и грудь

Настя Каменских в бикини показала аппетитные ягодицы и грудь

Артистка поделилась фото из Турции.

Известная певица Настя Каменских уехала из холодного Киева в солнечную Турцию на гастроли.

Перед концертом артистка даже успела позагорать и сделать несколько пикантных кадров. Так, на фото, которыми знаменитость поделилась в своем Instagram, звезда позировала на территории отеля в розовом бикини. Знаменитость томно позировала, щеголяя аппетитными ягодицами.

Настя Каменских в бикини / instagram.com/kamenskux

Также NK засветила пышный бюст.

Настя Каменских в бикини / instagram.com/kamenskux

Фолловеры не прошли мимо горячих фото знаменитости. В комментариях пользователи написали, что у артистки роскошное тело.

Роскошная

Красавица

Прекрасная Анастасия

Как у Ким

Напомним, ранее Настя Каменских призналась, что набрала лишний вес после смерти отца. Артистка поделилась, что заедала горе.

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