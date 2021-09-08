Настя Каменских в бикини показала аппетитные ягодицы и грудь

Артистка поделилась фото из Турции.
Известная певица Настя Каменских уехала из холодного Киева в солнечную Турцию на гастроли.
Перед концертом артистка даже успела позагорать и сделать несколько пикантных кадров. Так, на фото, которыми знаменитость поделилась в своем Instagram, звезда позировала на территории отеля в розовом бикини. Знаменитость томно позировала, щеголяя аппетитными ягодицами.
Также NK засветила пышный бюст.
Фолловеры не прошли мимо горячих фото знаменитости. В комментариях пользователи написали, что у артистки роскошное тело.
- Роскошная
- Красавица
- Прекрасная Анастасия
- Как у Ким
Напомним, ранее Настя Каменских призналась, что набрала лишний вес после смерти отца. Артистка поделилась, что заедала горе.