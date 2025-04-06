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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
2 хв

Олександр Еллерт після втечі до США під час війни заявив про втрату житла: "Я безхатько"

Шоумен наголосив, що спеціально відмовився від оренди помешкання.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олександр Еллерт

Олександр Еллерт / © instagram.com/ellert_a

Український шоумен та ексбойфренд акторки Ксенії Мішиної Олександр Еллерт, який під час війни виїхав до США, зостався без помешкання.

В Instagram зірка здивував своїм новим статусом. Він зізнався, що тиждень тому він відмовився подовжувати термін оренди житла та тепер не має тимчасового дому. Всі свої речі Еллерт віддав на зберігання у спеціальний сховок. І відтепер подорожує у рамках своїх американських турів без прив'язки до конкретного місця.

"Я безхатько. Вже тиждень. Їдучи в тур, не став підписувати новий договір на оренду. Пакував речі в коробки, відвіз до сховища, подивився на них і відчув те ж саме, коли виїжджав з Донецька… Києва... Тепер з Лос-Анджелеса...", — написав гуморист.

Олександр Еллерт / © instagram.com/ellert_a

Олександр Еллерт / © instagram.com/ellert_a

Олександр пояснив, що відмовився від будь-якого житла через зміну ставлення до речей. За його словами, тепер він хоче фокусуватися лише на людях і моментах.

"Зараз кожного дня я в новому місті з розумінням, що не стіни створюють дім в і не речі роблять затишок... А люди. Нові, старі, забуті. Але в цілому вони — константа! Речі будуть в коробках. Я буду в моменті. У русі. На сцені. Поміж людей. Можливо, саме в цьому і є мій дім. Подивимося", — заявив шоумен.

Нагадаємо, нещодавно співачка Олена Тополя шокувала зізнанням, як їй відмовили у візі США. Артистка здивувала, чому зраділа цьому.

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