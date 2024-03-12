Оля Цибульська висловилася про дружбу з Дзідзьо та чи бачиться з ним

Українська співачка Оля Цибульська розповіла про свої дружні стосунки з колегою, співаком Михайлом Хомою, якого всі знають за псевдонімом Дзідзьо.

Доволі тривалий період зіркові друзі часто з'являлися разом у публічному просторі й створювали музичні колаборації. Втім, за останній час почали ширитися чутки про те, що вони припинили спілкуватися. Тож, Оля прокоментувала це і запевнила, що вони досі є гарними друзями. За словами Цибульської, вони час від часу бачаться. Хоч це відбувається не часто, співачка додає, що це не стає на заваді їхнім чудовим дружнім стосункам.

Оля Цибульська/Пресслужба

"Наші стосунки не репнуть ніколи. Ми бачилися вчора в офісі. У нас немає необхідності постійно спілкуватися й підтримувати контакт. Тому що для мене близькі люди – це ті, які можуть бачитися раз на сто років, але тобі класно з ними, завжди є про що поговорити. І у нас така історія. Нам вистачило буквально п'яти хвилин для того, щоб запитати, як в тебе, що в тебе, обійняти одне одного і порадіти за те, що тримаємося", - поділилася Оля в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

Нагадаємо, нещодавно Михайло Хома повідомив, що назавжди позбувся образу Дзідзьо і пояснив, чому.

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