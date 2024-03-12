Оля Цибульська висловилася про дружбу з Дзідзьо та чи бачиться з ним

Артистка прокоментувала чутки про припинення дружби з артистом.
Українська співачка Оля Цибульська розповіла про свої дружні стосунки з колегою, співаком Михайлом Хомою, якого всі знають за псевдонімом Дзідзьо.
Доволі тривалий період зіркові друзі часто з'являлися разом у публічному просторі й створювали музичні колаборації. Втім, за останній час почали ширитися чутки про те, що вони припинили спілкуватися. Тож, Оля прокоментувала це і запевнила, що вони досі є гарними друзями. За словами Цибульської, вони час від часу бачаться. Хоч це відбувається не часто, співачка додає, що це не стає на заваді їхнім чудовим дружнім стосункам.
"Наші стосунки не репнуть ніколи. Ми бачилися вчора в офісі. У нас немає необхідності постійно спілкуватися й підтримувати контакт. Тому що для мене близькі люди – це ті, які можуть бачитися раз на сто років, але тобі класно з ними, завжди є про що поговорити. І у нас така історія. Нам вистачило буквально п'яти хвилин для того, щоб запитати, як в тебе, що в тебе, обійняти одне одного і порадіти за те, що тримаємося", - поділилася Оля в інтерв'ю для "Люкс ФМ".
Нагадаємо, нещодавно Михайло Хома повідомив, що назавжди позбувся образу Дзідзьо і пояснив, чому.
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