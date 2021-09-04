Осадча та Горбунов замилували знімками з прогулянки із синами

Ведучі провели суботу із дітьми.
Відоме зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов, у яких в серпні народився другий спільний син, провели вихідний у сімейному колі.
Так, родина вирушила на прогулянку із дітьми вулицями біля свого будинку. У фотоблогах телеведучі показали, як катали новонародженого у візочку, а старший хлопчик Іван їздив на маленькому авто.
"Тепер наші прогулянки такі. У кожного хлопця свій транспорт", – написала Осадча.
Зі свого боку, Горбунов також замилував сонячними знімками з рідними.
"Три мушкетери!!!" – прокоментував зірка.
У відповідь юзери залишили низку теплих слів у коментарях.
- Як мило! Мамине щастя!!!
- Три Горбунови
- Клас!
- Це неймовірно мило
Нагадаємо, днями Катерина Осадча показала кадр з першої фотосесії з новонародженим сином. Знімання відбувалися на природі.