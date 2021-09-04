Катерина Осадча з Юрієм Горбуновим та дітьми / instagram.com/gorbunovyuriy

Осадча та Горбунов замилували знімками з прогулянки із синами

Ведучі провели суботу із дітьми.

Відоме зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов, у яких в серпні народився другий спільний син, провели вихідний у сімейному колі.

Так, родина вирушила на прогулянку із дітьми вулицями біля свого будинку. У фотоблогах телеведучі показали, як катали новонародженого у візочку, а старший хлопчик Іван їздив на маленькому авто.

Катерина Осадча з дітьми / instagram.com/kosadcha

"Тепер наші прогулянки такі. У кожного хлопця свій транспорт", – написала Осадча.

Зі свого боку, Горбунов також замилував сонячними знімками з рідними.

Катерина Осадча з Юрієм Горбуновим та дітьми / instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов з дітьми / instagram.com/gorbunovyuriy

"Три мушкетери!!!" – прокоментував зірка.

У відповідь юзери залишили низку теплих слів у коментарях.

Як мило! Мамине щастя!!!

Три Горбунови

Клас!

Це неймовірно мило

Нагадаємо, днями Катерина Осадча показала кадр з першої фотосесії з новонародженим сином. Знімання відбувалися на природі.

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