Екатерина Осадчая с Юрием Горбуновым и детьми / instagram.com/gorbunovyuriy

Осадчая и Горбунов умилили снимками с прогулки с сыновьями

Ведущие провели субботу с детьми.

Известные звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, у которых в августе родился второй общий сын, провели выходной в кругу семьи.

Так, семья отправилась на прогулку с детьми по улицам возле своего дома. В фотоблоге телеведущие показали, как катали новорожденного в коляске, а старший мальчик Иван ездил на маленьком авто.

Екатерина Осадчая с детьми / instagram.com/kosadcha

"Теперь наши прогулки такие. У каждого парня свой транспорт", — написала Осадчая.

Со своей стороны, Горбунов также умилил солнечными снимками с родными.

Екатерина Осадчая с Юрием Горбуновым и детьми / instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов с детьми / instagram.com/gorbunovyuriy

"Три мушкетера!!!" — прокомментировал звезда.

В ответ пользователи оставили ряд теплых слов в комментариях.

Как мило! Мамино счастье!!!

Три Горбуновы

Класс!

Это невероятно мило

Напомним, на днях Екатерина Осадчая показала кадр с первой фотосессии с новорожденным сыном. Съемка происходила на природе.

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