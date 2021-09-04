Осадчая и Горбунов умилили снимками с прогулки с сыновьями

Ведущие провели субботу с детьми.
Известные звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, у которых в августе родился второй общий сын, провели выходной в кругу семьи.
Так, семья отправилась на прогулку с детьми по улицам возле своего дома. В фотоблоге телеведущие показали, как катали новорожденного в коляске, а старший мальчик Иван ездил на маленьком авто.
"Теперь наши прогулки такие. У каждого парня свой транспорт", — написала Осадчая.
Со своей стороны, Горбунов также умилил солнечными снимками с родными.
"Три мушкетера!!!" — прокомментировал звезда.
В ответ пользователи оставили ряд теплых слов в комментариях.
- Как мило! Мамино счастье!!!
- Три Горбуновы
- Класс!
- Это невероятно мило
Напомним, на днях Екатерина Осадчая показала кадр с первой фотосессии с новорожденным сыном. Съемка происходила на природе.