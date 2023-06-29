Покійного Майкла Джексона знову звинуватили в педофілії

Відомого американського співака, танцівника та актора Майкла Джексона, якого не стало 14 років тому, знову звинувачують в педофілії.

Як пише видання TMZ, хореограф Вейд Робсон звинуватив виконавця у тому, що той його розбещував, коли він був неповнолітнім. Також танцівник подав до суду на корпорацію покійного артиста.

Робсон стверджує, що Джексон нібито розбещував його на своєму ранчо Неверленд, що в Каліфорнії. Коли це саме сталося, невідомо. Однак, Робсону тоді нібито було від 7 до 14 років. Наразі хореографу 40.

Вейд Робсон / Фото: Associated Press

Зазначимо, коли 2005 року Майкла Джексона судили за розбещення іншого хлопця, Робсон давав у суді свідчення. Щоправда, тоді він не звинувачував артиста в харасменті. Хореограф говорив, що дійсно спав зі співаком в одному ліжку, але з його боку не було жодних домагань.

Однак, 2013 року Робсон змінив свої свідчення та подав до суду на артиста. Він запевняв, що дати неправдиві свідчення 2005 року його змусила команда Джексона, яка маніпулювала ним та "промила мозок". Тоді хореограф програв справу.

Майкл Джексон / Фото: Associated Press

2019 року Робсон випустив скандальний документальний фільм нібито про домагання Майкла Джексона. Рідні артиста спростували звинувачення та подали до суду на компанію, що займалася виробництвом стрічки, та виграли позов.

Нагадаємо, вперше Майкла Джексона звинуватили в педофілії 1993 року. Співак нібито домагався до Джордана Чандлера, якому на той момент було 13 років. Врешті справу закрили. 2003 року декілька людей знову висунули звинувачення проти Джексона, однак згодом вони відмовилися від звинувачень.

Майкл Джексон / Фото: Associated Press

До речі, 2024 року світ побачить автобіографічний фільм про Майкла Джексона, де музиканта зіграє його племінник-копія. У стрічці обіцяють також зачепити тему звинувачення в педофілії артиста.

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