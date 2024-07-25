Помер легендарний французький шансоньє Паскаль Данель

Артиста не стало у віці 80 років.
Легендарний фрунцузький шансоньє Паскаль Данель помер.
Сумну звістку повідомило видання Le Monde, із посиланням на оточення артистка. Зокрема, менеджер Паскаля - Крістіан Джауме – повідомив, що виконавця не стало вночі, 24 липня. Життя шансоньє обірвалося в лікарні у віці 80 років.
Тим часом син Паскаля Данеля - Жан-П'єр Данель – повідомив, що його батько незадовго до смерті переніс операцію та серцевий напад.
Зазначимо, Паскаль Данель – легендарний французький шансоньє. Він став шалено популярним, коли 1966 року випустив платівку La Plage aux Romantiques, що стала золотою. Світовий успіх артистові принесла композиція Kilimandjaro, що була записана шістьма мовами і розійшлася тиражем в понад 25 мільйонів копій.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Боб Ньюгарт. Вже відома причина смерті артиста.
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