У Харкові чоловік вбив продавчиню через пошкоджені гривні

У Харкові чоловік вбив продавчиню, бо жінка нібито відмовилась приймати пошкоджені купюри.

Про це йдеться у вироку Червонозаводського районного суду м. Харкова від 15 липня 2024 року.

За даними суду, трагедія сталась у квітні 2018 року у першій половині дня. Підозрюваний у магазині "Продукти" в Харкові розбив пляшку та нею жорстоко порізав продавчиню. Після цього він відтягнув ще живу жінку до підсобного приміщення та закрив вхід до магазину стільцем, щоб потерпілу не знайшли.

Коли люди все ж виявили тяжко поранену жінку - її госпіталізували, проте потерпіла померла у лікарні.

На суді чоловік лише частково визнав провину. Він заявив, що мовляв не мав наміру вбивати жінку, а хотів лише її налякати. За його словами, причиною розправи стало те, що продавчиня відмовилась приймати пошкоджену купюру.

Після вбивства чоловік поспішив на електричку, проте згодом його затримала поліція. Свою жертву підсудний звинувачував у тому, що вона поводилась зухвало та агресивно.

Проте на суді свідки повідомили, що жінка була завжди привітною. Чоловік покійної додав, що його дружина ніколи не була агресивною, проте вміла за себе постояти.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за п.13 ч. 2 ст. 115 КК України та засудив до 14 років позбавлення волі. Також він повинен сплатити родині жертви мільйон гривень моральної компенсації.

Вирок суду

Нагадаємо, в Одесі ексчоловік та свекруха підпалили жінку.

Читайте також: