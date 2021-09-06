Потап ніжно привітав сина від Горової з 13-річчям

Андрій святкує день народження 6 вересня.
Спільний син відомого експодружжя репера Потапа та продюсерки Ірини Горової – Андрій – святкує день народження.
Юнаку виповнюється 13 років. З цієї нагоди зірковий татусь привітав нащадка та запостив у своєму Instagram знімок з іменинником. На світлині Олексій та Андрій купаються у басейні.
Також, репер у своєму зверненні зазначив, що обожнює хлопчика.
"13! Son!!! З днем народження тебе, малюк! Я тебе обожнюю! Тато", – написав зірка.
Фани долучилися до привітань у коментарях та зазначили, що Андрій – копія Ірини.
- Так схожий на маму
- Син на маму схожий! З днем народження
- Вітаю! Нехай все буде круто
Нагадаємо, раніше Потап заявив, що хоче 4 дітей від Каменських, та розсекретив, хто у їхній сім'ї більше заробляє. Зірка також поділився, що поза сценою від зовсім інша людина та охарактеризував себе домашнього.