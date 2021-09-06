Потап ніжно привітав сина від Горової з 13-річчям

Андрій святкує день народження 6 вересня.

Спільний син відомого експодружжя репера Потапа та продюсерки Ірини Горової – Андрій – святкує день народження.

Юнаку виповнюється 13 років. З цієї нагоди зірковий татусь привітав нащадка та запостив у своєму Instagram знімок з іменинником. На світлині Олексій та Андрій купаються у басейні.

Потап із сином від Ірини Горової / instagram.com/realpotap

Також, репер у своєму зверненні зазначив, що обожнює хлопчика.

"13! Son!!! З днем народження тебе, малюк! Я тебе обожнюю! Тато", – написав зірка.

Фани долучилися до привітань у коментарях та зазначили, що Андрій – копія Ірини.

Так схожий на маму

Син на маму схожий! З днем народження

Вітаю! Нехай все буде круто

Нагадаємо, раніше Потап заявив, що хоче 4 дітей від Каменських, та розсекретив, хто у їхній сім'ї більше заробляє. Зірка також поділився, що поза сценою від зовсім інша людина та охарактеризував себе домашнього.

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