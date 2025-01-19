Потап відповів, чому під час війни не в Україні та коли повернеться

Український репер та продюсер Потап відповів, чому під час війни живе не в Україні та коли повернеться.

Виконавець наразі полетів до США, де вже навесні в нього відбудеться концертний тур. У своєму Instagram артист опублікував фото з аеропорту та повідомив, що вирушає до Америки. Також продюсер запропонував прихильникам вгадати, чому він туди зібрався.

"Я лечу до США. Вгадайте чому?" – звернувся до підписників Потап.

Однак користувачів більше цікавило інше запитання. У репера запитали, чому він, коли триває війна з Росією, перебуває не в Україні та коли ж повернеться. Потап вирішив відповісти у коментарях. Як зазначив виконавець, він повертався додому, ще планує приїхати, але потім знову вирушить за кордон. Судячи з відповіді репера, в Україні він залишатися не планує.

Допис Потапа / Фото: instagram.com/realpotap

"Був, повернусь, потім знову поїду", - відповів репер.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Віталій Бардецький заявив, що Потап не повернеться на українську сцену. Він вже пояснив, чому так вважає.

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