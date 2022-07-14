Ракетний удар по Вінниці: член команди Цибульської попав під обстріл

Російські війська 14 липня ракетами вдарили по Вінниці, де загинули мирні люди, серед яких є діти.

Українська співачка Оля Цибульська повідомила, що серед постраждалих є член її команди.

Про це виконавиця розповіла в Instagram-stories.

За словами Цибульської, член її команди отримав поранення. Його госпіталізували до лікарні.

"Я не можу навіть говорити. У Вінниці серед потерпілих член моєї команди. Слава Богу живий. Поранений у лікарні. Ці відео з наших міст, з нашими людьми… Як це пережити? Коли світ назве тероризм тероризмом", - написала Цибульська.

Учасник команди Олі Цибульської постраждав під час обстрілів Вінниці / Фото: instagram.com/cybulskaya

Згодом виконавиця повідомила про ще одного постраждалого члена її команди.

Зазначимо, від час ракетного обстрілу Вінниці постраждали учасники команд артистів ROXOLANA та LAUD.

Згодом Роксолана повідомила, що один з учасників її команди загинув, а інший – продовжує боротися за життя в операційній.

Нагадаємо, вранці 14 липня російські війська випустили ракети по центру Вінниці. Станом на 13:55, як повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, відомо про 20 загиблих, серед них троє дітей. Також відомо, що близько 90 потерпілих у Вінниці звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно пів сотні з них – у тяжкому стані.

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