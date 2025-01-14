Санта Дімопулос у Дубаї потрапила під крапельницю і розкрила, що сталося

Українська співачка Санта Дімопулос у Дубаї показалася під крапельницею і розповіла, що сталося.

Виконавиця змусила своїх прихильників неабияк хвилюватися за неї. Артистка вийшла в Instagram-stories на зв'язок та опублікувала фото, де вона лежить на ліжку, а до її руки приєднана система крапельниці. Санта Дімопулос зізналась, що прокинулася вранці і відчула, що почувається зле. Зокрема, у зірки боліло горло.

Тож, вона звернулася за допомогою до спеціалістів, які й зробили їй крапельницю з вітамінами, аби зміцнити імунітет. Санта Діпомулос заспокоїла своїх прихильників та запевнила, що причин для хвилювання немає.

Санта Дімопулос під крапельницею / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Вранці прокинулася, у мене боліло горло. Тому роблю вітамінну крапельницю", - поділилася з прихильниками знаменитість.

Зазначимо, з початком повномасштабної війни в Україні Санта Дімопулос оселилася за кордоном. Наразі артистка разом із донькою перебуває в Дубаї.

Нагадаємо, нещодавно акторка Дар'я Петрожицька жалілася на проблеми зі здоров'ям. Артистка зізналась, через що почала зле почуватися та як лікується.

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