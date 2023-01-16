Шона Пенна заскочили у компанії колишньої дружини Робін Райт

Голлівудського актора та режисера Шона Пенна заскочили у компанії колишньої дружини, популярної акторки Робін Райт.

Як повідомляє видання Page Six, папараці помітили парочку в аеропорту Лос-Анджелеса під час спільної подорожі. Цікаво те, що це перший вихід на публіку експодружжя за багато років. Куди прямувала парочка невідомо, утім вони разом провели вихідні.

Цікаво й те, що минулого року і Шон, і Робін розірвали стосунки зі своїми партнерами.

Зазначимо, парочка відома тим, що вони неодноразово розходилися та потім мирилися. Шон і Робін почали зустрічатися в далекому 1989 році. Вже 1991 року Райт народила первістка, а 1993 року з'явилася на світ їхня друга дитина. Та згодом вони розійшлися, але помирилися та 1996 року одружилися. Вже 2007 року Шон і Робін подали документи на розлучення, але незабаром їх забрали. Утім, 2009 року пара заявила, що остаточно розлучається. Офіційно Пенн і Райт розірвали шлюб 2010 року.

Тим часом 2022 року Шон Пенн розлучився з акторкою Лейлою Джордж, а Робін Райт - з Клеманом Жироде.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Шон Пенн підтримує українців. Актор неодноразово приїжджав до України, збирав кошти на гуманітарну допомогу. Окрім цього, режисер знімає документальний фільм про російсько-українську війну.

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