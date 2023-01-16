Шона Пенна застали в компании бывшей жены Робин Райт

Голливудского актера и режиссера Шона Пенна застали в компании бывшей жены, популярной актрисы Робин Райт.

Как сообщает издание Page Six, папарацци заметили парочку в аэропорту Лос-Анджелеса во время совместного путешествия. Интересно то, что это первый выход на публику экс-супругов за многие годы. Куда направлялась парочка неизвестно, впрочем, они вместе провели выходные.

Интересно и то, что в прошлом году и Шон, и Робин разорвали отношения со своими партнерами.

Отметим, что парочка известна тем, что они неоднократно расходились и затем мирились. Шон и Робин начали встречаться в далеком 1989 году. Уже в 1991 году Райт родила первенца, а в 1993 году появился на свет второй ребенок. Но потом они разошлись, но помирились и в 1996 году поженились. Уже в 2007 году Шон и Робин подали документы на развод, но вскоре их забрали. Впрочем, в 2009 году пара заявила, что окончательно разводится. Официально Пенн и Райт расторгли брак в 2010 году.

Тем временем в 2022 году Шон Пенн расстался с актрисой Лейлой Джордж, а Робин Райт – с Клеманом Жироде.

Напомним, с начала полномасштабной войны Шон Пенн поддерживает украинцев. Актер неоднократно приезжал в Украину, собирал средства на гуманитарную помощь. Кроме того, режиссер снимает документальный фильм о российско-украинской войне.

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