Слава Камінська показалася в обіймах коханого та нарвалася на критику

Артистці дорікнули, що вона, попри вторгнення Росії до України, продовжує спілкуватися російською мовою.

Українська співачка Слава Камінська показалася в обіймах загадкового коханого та неочікувано нарвалася на критику.

Романтичним фото з обранцем виконавиця поділилася у своєму Instagram. Чоловік ніжно обіймав Славу, а та, своєю чергою, робила селфі. Парочка разом перебувала в Іспанії, де на згадку сфотографувалася.

"Кожному своє чи не своє, але теж не кожному", - по-філософськи підписала кадр Камінська, щоправда, російською мовою.

Слава Камінська з коханим / Фото: instagram.com/babaslavka

Деяких підписників Слави це неабияк обурило. Артистці дорікнули, що на другий рік повномасштабної війни вона продовжує в публічному просторі використовувати російську мову.

Можна без російської мови?

Все життя говорила російською мовою і зараз проскакує, але вчуся розмовляти, навіть з помилками. Але відписуюсь від вас, Славо, хоч завжди любила вашу творчість. Питання мови тепер вже принципове, тим більш від публічних українців!

Розчарувала! Мовою катів…

Однак, було й чимало тих користувачів, які заступилися за Славу та зазначили, що неважливо, якою мовою вона говорить. Також вони пораділи за співачку та побажали їй щастя в особистому житті.

Нагадаємо, нещодавно Слава Камінська розсекретила, коли почалися їхні стосунки із загадковим чоловіком. Також артистка розповіла про їхнє важливе свято.

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