Син Арнольда Шварценеггера, в якого була зайва вага, приголомшив кардинальним схудненням

Арнольд Шварценеггер, його колишня дружина та син / © Associated Press

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Син голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, який боровся із надмірною вагою, приголомшив своїм кардинальним схудненням.

Крістофер Шварценеггер багато років страждав від зайвої ваги. Ба більше, через це він ще й стикався з насмішками в Мережі, адже його порівнювати з зірковим батьком, який свого часу побудував успішну кар'єру в бодибілдингу. Щоправда, дієтологи заступалися за нього і пояснювали, що зайва вага в нього може бути через проблеми з гормонами.

Крістофер - другий ліворуч / © Associated Press

Нині Крістоферу 27 років. Син Шварценеггера не веде публічний спосіб життя. Однак нещодавно його старша сестра Кетрін поділилася свіжим фото, на якому був зображений і Крістофер. Користувачі Мережі були ошелешені. Сина Шварценеггера було просто не впізнати. Хлопець кардинально схуднув, а від зайвої ваги не залишилося й сліду.

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Крістофер - ліворуч / © instagram.com/katherineschwarzenegger

Зазначимо, Крістофер є молодшим сином Арнольда Шварценеггера, якого йому народила тележурналістка Марія Шрайвер. Також вони виховують сина Патріка та доньок Кетрін і Крістіну. 2021 року Шварценеггер та Шрайвер офіційно розлучилися.

Нагадаємо, нещодавно український ведучий Анатолій Анатоліч приголомшив схудненням на 10 кіло. Шоумен вже показував, який зараз вигляд має.