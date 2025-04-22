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Син Арнольда Шварценеггера, в якого була зайва вага, приголомшив кардинальним схудненням
Крістофер Шварценеггер просто шокував своїм перевтіленням.
Син голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, який боровся із надмірною вагою, приголомшив своїм кардинальним схудненням.
Крістофер Шварценеггер багато років страждав від зайвої ваги. Ба більше, через це він ще й стикався з насмішками в Мережі, адже його порівнювати з зірковим батьком, який свого часу побудував успішну кар'єру в бодибілдингу. Щоправда, дієтологи заступалися за нього і пояснювали, що зайва вага в нього може бути через проблеми з гормонами.
Нині Крістоферу 27 років. Син Шварценеггера не веде публічний спосіб життя. Однак нещодавно його старша сестра Кетрін поділилася свіжим фото, на якому був зображений і Крістофер. Користувачі Мережі були ошелешені. Сина Шварценеггера було просто не впізнати. Хлопець кардинально схуднув, а від зайвої ваги не залишилося й сліду.
Зазначимо, Крістофер є молодшим сином Арнольда Шварценеггера, якого йому народила тележурналістка Марія Шрайвер. Також вони виховують сина Патріка та доньок Кетрін і Крістіну. 2021 року Шварценеггер та Шрайвер офіційно розлучилися.
Нагадаємо, нещодавно український ведучий Анатолій Анатоліч приголомшив схудненням на 10 кіло. Шоумен вже показував, який зараз вигляд має.