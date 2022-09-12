Тіна Кароль на концерті допомогла військовому освідчитися коханій

Вчора, 11 вересня, українська співачка Тіна Кароль відіграла концерт у київському метро.

Для свого виступу знаменитість обрала сукню з глибоким декольте від українського бренду. Вбрання Кароль влучно продемонструвало жіночність і привабливість, що є своєрідним символом того, що навіть під час війни українці є і залишаються найкрасивішою нацією.

Тіна Кароль / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

Загалом, під час свого сольного концерту артистка виконувала пісні лише українською мовою та ексклюзивно представила прем'єру пісні "Вільні. Нескорені", офіційний реліз якої відбудеться цього тижня.

Окрім виконання найвідоміших хітів, зі сцени Тіна також читала пронизливі вірші та багато спілкувалася з глядачами. Зокрема, Кароль виступила з потужною промовою.

Концерт Тіни Кароль у метро / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

"Це мій перший сольний концерт у нашій незалежній державі цього року, і він у метро. Це і зворушливо, і жорстоко, і водночас це демонструє, що ми незламні, ми вільні, нескорені і нездоланні. Нехай наші присвяти, нехай виступи, нехай наші промови у світі будуть таким символом м’якої сили, адже ми впливаємо на розуміння того, що ми нікому не віддамо нашу державу. Ніколи й нікому. Бо ми вільні, вільні душею, любимо свободу, любимо свою країну, любимо землю. Ми завжди шукаємо десь героїв, а вони серед нас", - зі сцени сказала виконавиця.

До речі, виступ Тіни Кароль не минув без приємних сюрпризів. Під час концерту виконавиці на імпровізовану сцену піднявся український військовий, який служить у Національній гвардії України. Чоловік опустився на одне коліно та освідчився коханій. Обраниця військового теж служить разом із ним. Закохані познайомилися під час війни та зрозуміли, що не можуть одне без одного. Тож військова відповіла коханому "так". Тіна Кароль була настільки рада за пару, що одразу ж почала казати їм: "Гірко!".

На концерті Тіни Кароль військовий освідчився коханій / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

На концерті Тіни Кароль військовий освідчився коханій / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

Зазначимо, це перший сольний концерт Тіни Кароль на станції метро Майдан Незалежності у Києві. Виступ артистки покажуть в ефірі Національного телемарафону найближчої неділі, 18 вересня, о 21:00.

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