Від ускладнень коронавірусу помер музикант гурту "Хорея Козацька" Данило Перцов

Музикантові було 48 років.

У Києві в неділю, 5 грудня, від ускладнень COVID-19 помер учасник гурту "Хорея Козацька", композитор Данило Перцов.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ансамблю.

Зазначається, що музикантові було 48 років. "Товариство! Наш друг, колега і брат Данило Перцов відійшов нині в засвіти. Прощай, дорогий Даниле! Прости і прощай! Ми тебе дуже любимо", - написали колеги Перцова.

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Раніше лідер "Хореї Козацької" Тарас Компаніченко інформував, що композитора у тяжкому стані госпіталізували до столичної лікарні №12.

"Стан його лікарі оцінюють, як стабільно важкий. Він в реанімації, на кисневому концентраті. 85% ураження легень", - писав Компаніченко 1 грудня.

Окрім того, він вказував, що у матері Перцова Валентини Ульянової, художниці, яка працює в книжковій ілюстрації та станковій графіці, також підтвердили захворювання на коронавірус.

Данило Перцов був членом Спілки композиторів України і грав на багатьох інструментах, зокрема на шалмеї, поморті та цинку. У 2005 році став учасником ансамблю "Хорея Козацька".

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