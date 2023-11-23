Відома голлівудська акторка втратила контракт через підтримку ХАМАСу

Велике американське агентство талантів UTA (United Talent Agency) розірвало співпрацю з голлівудською акторкою Сьюзан Сарандон через її підтримку бойовиків ХАМАСу.

Таке рішення агентство ухвалило після скандальних висловлювань Сарандон на нещодавньому пропалестинському мітингу у Нью-Йорку. Володарка премії "Оскар" взяла участь у кількох мітингах на підтримку Палестини, на одному з яких заявила, що "зараз багато людей бояться бути євреями і починають відчувати, як це - бути мусульманами в Америці", - пише Deadline. Також акторка додала:

"Важливо слухати, важливо оперувати фактами. Не обов'язково вивчати всю історію цього регіону, достатньо побачити немовлят, які вмирають в інкубаторах, - ці знімки чудово демонструють, що не все там гаразд. Припинення вогню має настати просто зараз".

Сьюзан Сарандон / Фото: Associated Press

Окрім того, Сарандон розмістила в мікроблогу X пропалестинський пост Роджера Вотерса з Pink Floyd, якого протягом багатьох років критикують через антисемітські висловлювання.

Нагадаємо, раніше вирізнилася заявою американська реперка Cardi B. Вона висловилася проти дій президента США Джо Байдена, якого раніше підтримувала. Артистка сказала, що очільник країни нераціонально розпоряджається грошима з бюджету і що Америка "не може спонсорувати дві війни" - в Україні та Ізраїлі.

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