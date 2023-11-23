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ЗСУ "закобзонили" російського пропагандиста Максудова

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ "закобзонили" російського пропагандиста Максудова

Пропагандист із "Россия 24" Борис Максудов. ФОТО: російські телеграм-канали

Пропагандист отримав множинні уламкові поранення, відкриті переломи кінцівок і в нього відірвало пальці.

Помер російський пропагандист із "Россия 24" Борис Максудов, який напередодні отримав поранення під час удару ЗСУ під Токмаком.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

За даними телеграм-каналу BAZA, вдень 22 листопада Максудов вів пропагандистську зйомку репортажу про 503-й мотострілковий полк, неподалік села Мирного, коли з безпілотника було скинуто вибуховий пристрій. Він отримав множинні уламкові поранення, відкриті переломи кінцівок і в нього відірвало пальці.

Він був доставлений до військового шпиталю Токмака, звідки його вночі вирішили перевести в Джанкой. Однак дорогою він помер.

Головний пропагандист Володимир Соловйов у Мережі повідомив, що Максудов помер о 6-й годині ранку.

Додамо, що у Міноборони країни-агресорки запевняли, що його життю нібито нічого не загрожувало. 

Нагадаємо, у Генштабі назвали втрати РФ станом на 23 листопада 2023 року. 

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Дата публікації
Перегляди
697
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