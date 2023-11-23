Росіяни вночі обстріляли Херсон: поранено чоловіка

Окупаційні війська у ніч проти 23 листопада завдали удару по житлових кварталах Херсона. На жаль, постраждав чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Наразі його життю нічого не загрожує

Як деталізував посадовець, внаслідок атаки поранення отримав 45-річний чоловік. У нього мінно-вибухова й акубаротравма.

"Травмованому надана медична допомога", – наголосив Мрочко.

Крім того, додав він, армія РФ своїми діями пошкодила квартиру чоловіка.

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Нагадаємо, у середу, 22 листопада, окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні. Внаслідок атаки загинула людина.

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