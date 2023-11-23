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Россияне ночью обстреляли Херсон: ранен мужчина

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Россияне ночью обстреляли Херсон: ранен мужчина

Обстрел Херсона 22 ноября/Иллюстративный фото / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Циничные враги продолжают наносить ущерб мирным гражданам.

Оккупационные войска в ночь на 23 ноября нанесли удар по жилым кварталам Херсона. К сожалению, пострадал мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Пока его жизни ничего не угрожает

Как детализировал чиновник, в результате атаки ранения получил 45-летний мужчина. У него минно-взрывная и акубаротравма.

"Травмованному оказана медицинская помощь", — подчеркнул Мрочко.

Кроме того, добавил он, армия РФ своими действиями повредила квартиру мужчины.

Напомним, в среду, 22 ноября, оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Херсоне. В результате атаки погиб человек.

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Дата публикации
Просмотры
76
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