Оккупанты ударили по гимназии в Херсоне: что известно

Традиционно российские оккупанты воюют против гражданских объектов и мирного населения.
'Так, враг нанес удар по гимназии в центральной части Херсона. К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
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Как отмечают в сообщении, взрывной волной в столовой и образовательных корпусах выбило окна. Кроме этого, поврежден шифер на крыше.
"Сотрудники цели, все нормально", – рассказала очевидица.
Накануне россияне обстреляли парковку в Херсоне. Погибли два водителя.
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