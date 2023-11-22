Оккупанты ударили по гимназии в Херсоне: что известно

Традиционно российские оккупанты воюют против гражданских объектов и мирного населения.

'Так, враг нанес удар по гимназии в центральной части Херсона. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Обстріл гімназії у Херсоні 22 листопада / Скриншот

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Как отмечают в сообщении, взрывной волной в столовой и образовательных корпусах выбило окна. Кроме этого, поврежден шифер на крыше.

"Сотрудники цели, все нормально", – рассказала очевидица.

Обстріл гімназії у Херсоні 22 листопада / Скриншот

Накануне россияне обстреляли парковку в Херсоне. Погибли два водителя.

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