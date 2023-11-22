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Окупанти вдарили по гімназії у Херсоні: що відомо

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Окупанти вдарили по гімназії у Херсоні: що відомо

Обстріл гімназії у Херсоні 22 листопада / Скриншот

Традиційно, російські окупанти воюють проти цивільних об'єктів та мирного населення.

Так, ворог завдав удару по гімназії у центральній частині Херсона. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. 

Обстріл гімназії у Херсоні 22 листопада / Скриншот / ©
Обстріл гімназії у Херсоні 22 листопада / Скриншот

Деталі

Як зазначають у повідомленні, вибуховою хвилею у їдальні та освітніх корпусах вибило вікна. Крім цього, пошкоджено шифер на даху. 

"Співробітники цілі, все нормально", – розповіла очевидиця.

Обстріл гімназії у Херсоні 22 листопада / Скриншот / ©
Обстріл гімназії у Херсоні 22 листопада / Скриншот

Напередодні росіяни обстріляли автостоянку у Херсоні. Загинуло двоє водіїв.

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Дата публікації
Перегляди
300
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