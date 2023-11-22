Окупанти вдарили по гімназії у Херсоні: що відомо

Традиційно, російські окупанти воюють проти цивільних об'єктів та мирного населення.
Так, ворог завдав удару по гімназії у центральній частині Херсона. На щастя, люди не постраждали.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
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Як зазначають у повідомленні, вибуховою хвилею у їдальні та освітніх корпусах вибило вікна. Крім цього, пошкоджено шифер на даху.
"Співробітники цілі, все нормально", – розповіла очевидиця.
Напередодні росіяни обстріляли автостоянку у Херсоні. Загинуло двоє водіїв.
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