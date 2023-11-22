На Херсонщині ЗСУ вразили пункт управління російського спецназу: відео

У Мережі з’явилося відео точного удару, якого завдали ЗСУ напередодні, 21 листопада, по пункту управління підрозділів спеціального призначення російських окупаційних військ поблизу Олешківських пісків на Херсонщині.

Відповідні кадри опублікував Стратком ЗСУ.

На відео видно наслідки завданого удару. Зокрема, над одним із місць “прильотів” здіймаються язики полум’я та клубочиться дим.

У повідомленні уточнили, що атаку на ворожий об’єкт було здійснено керованими авіаційними бомбами.

На Херсонщині ЗСУ вразили пункт управління російського спецназу

Раніше повідомлялося, що українські військові продовжують операції на лівому березі Херсонської області та просунулися вперед.

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Плацдарм на лівобережжі Херсонської області відкриває "дорогу до Криму". Для успішного просування ЗСУ потрібні резерви.

Нагадаємо, російські військові, які діють поблизу Кринок Херсонської області, скаржаться на успішні операції ЗСУ та невдалі плани щодо відбиття атаки штабу ЗС РФ.

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