Віктор Бронюк здивував, який вигляд мав 23 роки тому у студентські роки

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк поділився архівним фото зі студентських років.

У своєму Instagram 44-річний артист опублікував знімок, який був зроблений 23 роки тому. Щоправда, на фото артист зображений не сам, а з друзями. Як зізнався Бронюк, у нього не залишилося знімків, де б він один позував перед камерою.

Кадр був зроблений в місті Рівне. Тоді 21-річний майбутній співак зібрався з приятелями за посиденьками вдома. Виконавець говорить, що на столі можна помітити "головний делікатес того часу" – салат з локшини швидкого приготування та сардинами.

Віктор Бронюк у студентські роки / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"У 21 рік не маю фото, де сам. Золоті студентські часи, де завжди поруч друзі. Ну і розкішна атмосфера, само собою! На столі - головний делікатес того часу - салат із "Мівіни" з сардинами", - пригадав артист.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова поділилася архівним кадром. Знаменитість показала, який вигляд мала 28 років тому, та просто приголомшила вродою.

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