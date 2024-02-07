Виктор Бронюк удивил, как выглядел 23 года назад в студенческие годы

Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк поделился архивным фото со студенческих времен.

В своем Instagram 44-летний артист опубликовал снимок, сделанный 23 года назад. Правда, на фото артист запечатлен не сам, а с друзьями. Как признался Бронюк, у него не осталось снимков, где он один позировал бы перед камерой.

Кадр был сделан в городе Ровно. Тогда 21-летний будущий певец собрался с приятелями за посиделками дома. Исполнитель говорит, что на столе можно заметить "главный деликатес того времени" — салат из лапши быстрого приготовления и сардинами.

Виктор Бронюк в студенческие годы / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"В 21 год нет фото, где сам. Золотые студенческие времена, где всегда рядом друзья. Ну и роскошная атмосфера, само собой! На столе — главный деликатес того времени — салат из "Мивины" с сардинами", — вспомнил артист.

Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая поделилась архивным кадром. Знаменитость показала, как выглядела 28 лет назад, и просто ошеломила красотой.

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