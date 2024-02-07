Больного осла спасли благодаря 24 литрам колы: что произошло

Убитого горем осла, у которого после смерти матери возникла непроходимость желудка, вылечили благодаря тому, что ветеринары заставили его выпить 24 литра колы.

Об этом пишет Mirror.

15-летний Джои перестал есть, когда в ноябре в прошлом году он потерял свою пожилую маму Джози. Это привело к тому, что у него возникла закупорка желудка, а это означало, что еда больше не могла проходить через тонкую кишку.

Но животному повезло, что вокруг него была команда ветеринаров, которая быстро приступила к действию и придумала необычные лекарства, лишившие его потенциально смертельной закупорки.

Ветеринар Джейми Форрест сказал: "Наши ветеринары бросились действовать: сделали Джои УЗИ брюшной полости и провели процедуру, которую называют гастроскопией, введя камеру ему в нос и в желудок. Потребовалось интенсивное лечение. Кроме облегчения боли, мы промывали желудок Джои колой. Мы использовали по шесть литров с высоким содержанием сахара в течение четырех дней, чтобы смягчить и растворить закупорки в его желудке, чтобы съеденная пища могла снова попасть в кишечник. Она разъедает твердую материю и в конце концов размягчает ее настолько, что может пройти".

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Команда избегала лечения Джои в ветеринарной клинике, несмотря на то, что это стандартная процедура, чтобы защитить его от стресса.

Осел, кажется, возвращается в свое счастливое состояние и недавно подружился с другим грустным ослом, Беном. Бен потерял своего друга, еще одного осла, Боба, примерно в то же время, когда Джои потерял маму.

Напомним, у собаки снова отросла челюсть, которую он потерял из-за рака. Это первый зарегистрированный случай.

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