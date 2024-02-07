Хворого віслюка врятували завдяки 24 літрам коли: що сталося

Вбитого горем віслюка, у якого після смерті матері виникла непрохідність шлунка, вилікували завдяки тому, що ветеринари змусили його випити 24 літри коли.

Про це пише Mirror.

15-річний Джої припинив їсти, коли в листопаді минулого року він втратив свою літню маму Джозі. Це призвело до того, що у нього виникла закупорка шлунка, а це означало, що їжа більше не могла проходити через тонку кишку.

Але тварині пощастило, що навколо нього була команда ветеринарів, яка швидко приступила до дії і вигадала незвичайні ліки, які б позбавили його потенційно смертельної закупорки.

Ветеринар Джеймі Форрест сказав: "Наші ветеринари кинулися діяти: зробили Джої УЗД черевної порожнини і провели процедуру, яку називають гастроскопією, ввівши камеру йому в ніс і в шлунок. Знадобилося інтенсивне лікування. Крім полегшення болю, ми промивали шлунок Джої колою декілька разів на день, щоб розчинити тверді речовини. Ми використовували по шість літрів коли з високим вмістом цукру протягом чотирьох днів, щоб пом'якшити та розчинити закупорки у його шлунку, щоб з'їдена їжа могла знову потрапити до кишківника. По суті, кола діяла як дренаж. Вона роз'їдає тверду матерію і зрештою розм'якшує її настільки, що може пройти".

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Команда уникала лікування Джої у ветеринарній клініці, попри те, що це стандартна процедура, щоб захистити його від подальшого стресу.

Віслюк, здається, повертається до свого щасливого стану і нещодавно потоваришував з іншим сумним віслюком, Беном. Бен втратив свого друга, ще одного віслюка, Боба, приблизно в той же час, коли Джої втратив маму.

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