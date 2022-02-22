Визнання Росією "ДНР" та "ЛНР": реакція українських зірок

Обурені зірки прокоментували "незалежність" псевдореспублік.

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" та підписав відповідні укази та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Українські зірки засуджують рішення Росії про визнання "незалежності" псевдореспублік. У Мережі обурені артисти діляться своїми думками та висловлюють підтримку українцям. Редакція сайту ТСН.ua зібрала реакцію знаменитостей.

Марія Бурмака

Марія Бурмака / instagram.com/mariaburmaka

"Ми не знаємо, яким буде наступний ранок. Але скажу одне. Україна мала дуже болючу історію. Буквально вчора меморіз нам показував, який жах довелось пережити в 2014. Вже 8 років триває війна і обстріли, але насправді ж багато хто волів це не помічати. Хто їздив на схід, той бачив розбомблені будинки і жах війни, я серед таких, я бачила і знаю. Що може бути страшніше аніж те, що українці вже переживають протягом останніх 8-ми років, починаючи з подій Революції Гідності? Може бути різне. Будемо битися і боротися. Ніхто не тікає і не панікує. Просто тепер ворога і ми, і весь світ знає в лице. Тримаймося разом, друзі", – поділилася співачка.

Юрій Горбунов

Юрій Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

"Страх і паніка - найкращі союзники божевільного карлика!!! Однозначно на нього чекає Гаага! А ми, українці, як ніколи стаємо сильними! Наша віра в армію, Бога, нашу правоту - робить нас найсильнішими в світі! Тому віримо, допомагаємо армії, працюємо, плануємо майбутнє і зберігаємо спокій!!! Слава Україні!" – поділився ведучий "Голосу країни".

Камалія

Камалія / instagram.com/kamaliyaofficial

"Я ненавиджу політику і намагаюся не втручатися в неї, але це мене розлютило: "Президент Байден випустив указ сьогодні, який заборонить інвестиції, торгівлю та фінансування так званих "ЛНР" та "ДНР". Це знущання, зле глузування і образливий вчинок "нашого благодійника" стосовно нас. Вони гадають, що ми повні ідіоти. Про яку торгівлю, інвестиції та фінансування з "ДНР" та "ЛНР" йдеться? Хто із західних країн за останні 8 років торгував, інвестував чи фінансував "ДНР" чи ЛНР"? Тоді до чого це лицемірство? Кому потрібні такі санкції? Америка робить вигляд, що підтримує нас, а насправді заманює нас захищати Європу ціною українських життів, а самі сидять осторонь і допомагають нам такими санкціями. Ми повинні розуміти, що ми не маємо друзів і захищати Батьківщину нам доведеться самим", – заявила співачка.

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна / instagram.com/mashaefrosinina

"Коли прослухала найкінченіший урок з історії… Хто-небудь, оновіть учителю календар та глобус!" – написала ведуча.

Олексій Суханов

Не лишився осторонь і відомий телеведучий Олексій Суханов, який від початку військового конфлікту на Сході України переїхав жити з Росії до Києва. Нещодавно знаменитість офіційно став громадянином України.

Олексій Суханов / instagram.com/suhanov.official

"Відсьогодні для мене більше не існує країни, де я народився, виріс, прожив до 2014 року… На жаль, але у мене викликає огиду та презирство чиєсь бажання принизити право на свободу вибору, незалежності, самовизначення! Будь-які спроби знецінити це право - є ознакою не лише тиранії, але й тероризму і не припустимо, коли подібне собі дозволяє ціла країна, яка претендує на роль у світовій політиці! Ще страшніше, коли світові лідери - замість того, аби відстоювати святе право - усі ці роки пестили екстремістів, хворих на імперськість, перебуваючих у полоні брехні своїх вигадок, ілюзій, ставших, завдяки слабкості та безхребетності північних лідерів, комплексами, які заважають жити здоровим на психику людям, руйнують життя, долі, майбутнє… У мене більше немає минулого, але є сьогодення - яким би знервованим воно не було - але в Україні, і майбутнє з Україною… Україна була, є і буде, хто б що не говорив… Принаймні, для мене і в моєму житті! Слава Україні! Слава Героям, які загинули і заради світлої пам'яті та величезної людської честі яких ми маємо зберегти Україну!" – написав телезірка.

Катерина Реп'яхова

"Наша країна не здасться ніколи! Тому що ми сміливі, чесні та незалежні! З вірою у краще!" – поділилася дружина та концертна директорка Віктора Павліка.

Ілона Гвоздьова

Ілона Гвоздьова з дітьми / instagram.com/ilonagvozdeva

"Якби чоловіки знали, як складно цьому світові даються люди – вони б ніколи не починали війну! На підтримку миру та життя без війни #мирбезвійни. Господи, дай нам сили це пережити!" – написала хореографиня.

Марина Боржемська

Марина Боржемська / instagram.com/uzelkova.marina

"Я вірю у добро, любов та гарних людей. Вірю у мир, який буде у кожному домі. Від Львова до Донецька. Зараз ми усі перебуваємо у дуже важкій ситуації. Насамперед, психологічній. Розумію, що багатьом психологічно важко переносити останні дні, коли інформаційне поле кипить величезною кількістю новин, які оновлюються кожну хвилину. Хочу закликати усіх до спокою та розсудливості. Ми з вами українці, які подолають усі труднощі. Після дощу буде веселка. Після ночі - день. Головне, йти вперед та вірити в мир, добро та любов. Саме вони тримають цей світ і не дають йому зруйнуватися. Саме вони допомагають у такі часи. Віримо та боремося. З любов'ю у серці", – підтримала фітнестренерка.

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