"Євробачення-2024": результат голосування конкурсу

У ніч проти 12 травня у Мальме, Швеція, відгриміла довгоочікувана музична подія року "Євробачення-2024". Цього року тріумфатором став небінарний учасник зі Швейцарії Nemo.

Співак на Malmo арені виступив з емоційним треком The code. У результаті Nemo отримали надзвичайно високі оцінки від журі та глядачів. Так, судді поставили Швейцарії 365 балів, а єврофани оцінили номер і композицію у 226 балів. Зрештою, 591 бал підняв швейцарського виконавиця на першу сходинку у рейтингу.

Водночас Україна також зайняла лідерські позиції, попри невтішні прогнози букмекерів. Так, дует alyona alyona і Jerry Heil у фіналі "Євробачення-2024" посіли третє місце. Зокрема, виступ артисток судді оцінили у 146 балів, а глядачі – 307 балів. Тож, Україна опинилася у трійці лідерів зі 453 балами у сумі.

Результати голосування "Євробачення-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з результатами голосування журі та глядачів.

Так, найменшу кількість балів цьогоріч отримала Норвегія - всього 16 балів. Найбільша кількість балів дісталася пеерможній Швейцарії – 591 бал разом від суддів і глядачів.

Друге місце на "Євробаченні-2024" присудили представникам Хорватії, яким букмекери з великим відривом прогнозували перемогу. До п'ятірки лідерів конкурсу також увійшли Франція зі 445 балами та Ізраїль, який здобув 375 балів. Після нього шосте місце забрала Ірландія, яка цьогоріч шокувала своїм номером з елементами сатанізму. А ось на десятій сходинці опинилася Португалія (252 бали).

Результати голосування "Євробачення-2024" / Фото: eurovisionworld.com

На 15 місці опинився Кіпр, а на 20 – Естонія. До речі, епатажний Windows95man з Фінляндії, який під час свого виступу вистрибнув з яйця і бігав з голими сідницями на сцені, посів 19 місце.

Результати голосування "Євробачення-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Зазначимо, українське журі також віддало свої 12 балів країні-фавориту й розсекретило, який виконавець підкорив їхні серця.

Нагадаємо, 68-й конкурс "Євробачення" відбувся у Швеції. Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися у фото, як минула музична подія.