Deep State: ворог просунувся в Красногорівці та окупував шість населених пунктів

Аналітики оновили мапу бойових дій.
Ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки.
Про це повідомляє аналітичний канал Deep State.
Росіяни окупували Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку.
"Уточнено просування противника у Іванівському та околицях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вночі проти 12 травня 2024 року зафіксовано масове скупчення окупантів поблизу Стариці.
До того ж на Харківщині тривають бої за Глибоке.
Зауважимо, що вранці 10 травня 2024 року росіяни пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова.
У зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення.
Військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наступ у Харківській області станом на 11 травня.
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