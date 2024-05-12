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Deep State: ворог просунувся в Красногорівці та окупував шість населених пунктів

Deep State: ворог просунувся в Красногорівці та окупував шість населених пунктів

Уточнено просування противника у Іванівському та околицях / Фото: Associated Press

Аналітики оновили мапу бойових дій.

Ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки.

Про це повідомляє аналітичний канал Deep State. 

Росіяни окупували Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку.

"Уточнено просування противника у Іванівському та околицях", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що вночі проти 12 травня 2024 року зафіксовано масове скупчення окупантів поблизу Стариці

До того ж на Харківщині тривають бої за Глибоке

Зауважимо, що вранці 10 травня 2024 року росіяни пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова.

У зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення.

Військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наступ у Харківській області станом на 11 травня.

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