Ворог продовжує активізацію на кордоні Харківщини - Deep State

Росіяни заводять поступово на українську територію все більше сил.

Ворог активізувався на кордоні Харківщини.

Про це повідомляє аналітичний канал Deep State.

Район н.п. Липці: росіяни фактично зайняли села Стрілеча-Красне-Пильна-Борисівка , вони переходять в червону зону. Кацапи намагаються закріплятися в населених пунктах Мороховець-Олійникове-Лук'янці-Зелене . Тривають бої за Глибоке , яке є останнім населеним пунктом перед основною задачею в тому районі для росіян — зайняти Липці.

росіяни фактично зайняли села , вони переходять в червону зону. Кацапи намагаються закріплятися в населених пунктах . Тривають бої за , яке є останнім населеним пунктом перед основною задачею в тому районі для росіян — зайняти Район н.п. Вовчанськ: кацапи зайняли населений пункт Плетенівка та рухають в бік Вовчанська. Намагаються закріпитися в селах Огірцеве-Гатище-Стариця-Бугруватка. Біля останніх двох сьогодні було помічено велику кількість піхоти, тривають бої. Росіяни підібралися до північних околиць міста Вовчанськ, намагаються закріпитися, також тривають бої. Наші бійці зустрічають ворога вогнем.

"Ситуація продовжує ускладнюватися. Ворог заводить поступово на українську територію все більше сил, безперервно заходить піхота, просувається групами до населених пунктів і намагається там закріплятися, насичуватися і продовжувати рух", - йдеться у повідомленні.

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На підтримці працює техніка в невеликій кількості, артилерія, авіація, а також присутня велика активність БПЛА і РЕБ.

"Сили Оборони намагаються зупинити ворога, наносять ураження. Необхідно приділити більше уваги цьому регіону і нарешті налагодити комунікацію або ворог матиме ще більший успіх, що призведе до дуже негативних наслідків. Хоч і головна задача ворога — відведення уваги з інших ділянок, але без введення резервів ситуація може стати вкрай жахливою. Ворог це розуміє і теперішня ситуація все більше змушує Сили Оборони встрягати в цьому районі", - розмірковують аналітики.

Зауважимо, що вранці 10 травня 2024 року росіяни пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова.

У зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення.

Військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наступ у Харківській області станом на 11 травня.

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