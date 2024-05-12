Враг продолжает активизацию на границе Харьковщины — Deep State

Враг активизировался на границе Харьковской области.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Район н.п. Липцы: россияне фактически заняли села Стрелка-Красное-Пильная-Борисовка , они переходят в красную зону. Кацапы пытаются закрепляться в населенных пунктах Мороховец-Олейниково-Лукьянцы-Зеленое . Продолжаются бои за Глубокое , которое является последним населенным пунктом перед основной задачей в том районе для россиян – занять Липцы.

россияне фактически заняли села , они переходят в красную зону. Кацапы пытаются закрепляться в населенных пунктах . Продолжаются бои за , которое является последним населенным пунктом перед основной задачей в том районе для россиян – занять Район н.п. Волчанск: кацапы заняли населенный пункт Плетеневка и двигают в сторону Волчанская. Пытаются закрепиться в селах Огурцово-Гатище-Старица-Бугроватка. У последних двух сегодня было замечено большое количество пехоты, продолжаются бои. Россияне подобрались к северным окрестностям города Волчанск, пытаются закрепиться, также продолжаются бои. Наши бойцы встречают врага огнем.

"Ситуация продолжает усложняться. Враг заводит постепенно на украинскую территорию все больше сил, непрерывно заходит пехота, продвигается группами в населенные пункты и пытается там закрепляться, насыщаться и продолжать движение", — говорится в сообщении.

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На поддержке работает техника в небольшом количестве, артиллерия, авиация, а также присутствует большая активность БПЛА и РЭБ.

"Силы Обороны пытаются остановить врага, наносят поражение. Необходимо уделить больше внимания этому региону и наконец-то наладить коммуникацию или враг будет еще большим успехом, что приведет к очень негативным последствиям. Хоть и главная задача врага — отведение внимания с других участков, но без введения резервов ситуация может стать крайне ужасающей. Враг это понимает и нынешняя ситуация все больше заставляет Силы Обороны встревать в этом районе", — размышляют аналитики.

Заметим, что утром 10 мая 2024 россияне пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова.

В связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах приступили к эвакуации местного населения.

Военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ в Харьковской области, заявил, что есть много вопросов к тем, кто оставил позиции и к фортификационным сооружениям.

ТСН.ua собрал все, что известно о наступлении в Харьковской области на 11 мая.

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