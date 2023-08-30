"Євробачення-2024": як подати заявку на участь у нацвідборі та коли відбудеться фінал

В Україні розпочалося приймання заявок від артистів на участь у Національному відборі на "Євробачення-2024".

Загалом, учасники від 30 серпня вже можуть висувати свою кандидатуру. Заявки від артистів прийматимуть на сайті до 22 жовтня включно.

"Стартувало приймання заявок на участь у нацвідборі на "Євробачення-2024"! Я хочу звернутися до всіх музикантів нашої країни: у вас є майже вісім тижнів, щоб створити власну пісню перемоги. Пісню року, яка представить Україну на глобальній міжнародній арені, порве всі чарти та виборе перше місце на цьогорічному "Євробаченні". Я дуже чекаю на ваші пісні, ваш талант і заряд енергії зараз дуже потрібні нашій країні", - зазначив музичний продюсер Дмитро Шуров.

Дмитро Шуров / Фото: corp.suspilne.media

Загалом, правила нацвідбору трішки змінилися. Так, одного з фіналістів зможуть обрати глядачі. До речі, учасник нацвідбору має бути віком від 16 років, оригінальна конкурсна пісня має бути тривалістю до трьох хвилин. Також поборотися за змогу виступити на головній сцені Швеції можуть як і сольні артисти, так і колективи.

Імена фіналістів нацвідбору, яких буде 10, планується оприлюднити до 20 листопада. Тим часом глядачі обиратимуть ще одного фіналіста з лонг-листа, який не потрапив до 10 фіналістів. Буде проведено онлайн-голосування. Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.

Тим часом фінал нацвідбору планують провести у лютому 2024 року. Саме тоді й стане відомо, хто представить Україну на "Євробаченні-2024". До речі, журі нацвідбору обиратимуть українці за допомогою онлайн-голосування, як і минулого року.

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