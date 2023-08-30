Росія готувалась: у ЗСУ прокоментували нічну атаку по Україні

Країна-агресорка Росія, ймовірно, певний час готувалася до атаки дронами та ракетами по Україні, якої окупанти завдали вночі 30 серпня. Росіяни накопичували відповідні ресурси.

Про це у коментарі "24 Каналу" розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

Представниця ЗСУ зауважує, що окупанти мають ракети, але відчуває нестачу. Саме тому РФ потребує певного часу для накопичення і виготовлення зброї. Якщо раніше росіяни витримували паузу у 10-12 днів для ударів, то зараз їм потрібно більше часу. Втім, країна-агресорка може змінити тактику - наприклад, почекати певний період і здійснити нові атаки з іншою частотою.

"Ми бачимо за залишками збитих ракет, це свіжозроблені. Тобто виробництво вони не зупинили. Воно дещо уповільнене через нестачу деяких деталей і ймовірність якогось імпортозаміщення. Але виробництво триває і потроху вони поновлюють запас. Накопичивши певний арсенал, вони його і використали", - сказала Гуменюк.

Також Росія поповнює запаси ударних безпілотників, наголошує вона. Протягом останнього часу була активність вантажних бортів з Тегерану до Москви. Ймовірно, перевозилися запчастини до БпЛА.

"Росія самотужки виробляти те, що є високотехнологічним. Наприклад "Шахеди", не може. Їм треба запчастини. Зараз ми побачили передумови і маємо на виході ось цю атаку, яку вони довготривалий час готували", - каже Гуменюк.

Нагадаємо, вночі проти середи, 30 серпня, агресорка Росія завдала удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 28 ракет та 15 дронів.

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