"Евровидение-2024": как подать заявку на участие в нацотборе и когда состоится финал

В Украине начался прием заявок от артистов на участие в Национальном отборе на "Евровидение-2024".

В целом участники от 30 августа уже могут выдвигать свою кандидатуру. Заявки от артистов будут принимать на сайте до 22 октября включительно.

"Я хочу обратиться ко всем музыкантам нашей страны: у вас есть почти восемь недель, чтобы создать собственную песню победы. Песню года, которая представит Украину на глобальной международной арене, порвет все чарты и выборет первое место на "Евровидении" этого года. Я очень жду ваши песни, ваш талант и заряд энергии сейчас очень нужны нашей стране", — отметил музыкальный продюсер Дмитрий Шуров.

Дмитрий Шуров / Фото: corp.suspilne.media

В общем, правила нацотбора немного изменились. Одного из финалистов смогут выбрать зрители. Кстати, участник нацотбора должен быть возрастом от 16 лет, оригинальная конкурсная песня должна быть продолжительностью до трех минут. Также побороться за возможность выступить на главной сцене Швеции могут как сольные артисты, так и коллективы.

Имена финалистов нацотбора, которых будет 10, планируется обнародовать до 20 ноября. Тем временем зрители будут выбирать еще одного финалиста из лонг-листа, который не попал в 10 финалистов. Будет проведено онлайн-голосование. Полный список финалистов будет обнародован до 29 декабря.

Тем временем финал нацотбора планируется провести в феврале 2024 года. Именно тогда и станет известно, кто представит Украину на "Евровидении-2024". Кстати, жюри нацотбора будут выбирать украинцы с помощью онлайн-голосования, как и в прошлом году.

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