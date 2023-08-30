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В любимом платье-рубашке: королева Камилла сходила в Лондоне на концерт

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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В любимом платье-рубашке: королева Камилла сходила в Лондоне на концерт

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла на несколько дней вернулась из Балморала в Лондон.

Супруга короля Чарльза III присоединилась к детям и жителям дома престарелых на концерте "Поэзия вместе" и посетила чаепитие в начальной школе Филдинг в Илинге, западный Лондон, во вторник, 29 августа.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

76-летняя Камилла надела шелковое платье-рубашку от Bombshell с принтом павлиньих перьев, которое уже неоднократно носила ранее и подобрала к нему рыжие туфли на невысоких каблуках.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

У Камиллы в ушах были золотые серьги-висюльки, на шее несколько подвесок с кулонами, а на запястьях браслеты. Выглядела Камилла прекрасно.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press
Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, в этот же день, но только в другом образе королева Камилла побывала в Клубе Королевских ВВС.

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Дата публикации
Просмотры
928
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